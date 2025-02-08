Ефимов: на юго-востоке столицы в 2024 году началась реализация 5 проектов КРТ

На юго-востоке Москвы в прошлом году началась реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в 2022 году в Москве перешли в активную стадию 52 проекта КРТ, общая площадь которых составляет около 555 га. Значительная часть этих территорий — 102 га — расположена в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО).

«В прошлом году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке Москвы. На участках общей площадью 102 га в срок от пяти до 17 лет запланировано строительство 2,6 млн кв. м недвижимости. Здесь появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами», — отметил вице-мэр.

Он добавил, чтоблагодаря этому в округе появится 17,2 тыс. новых рабочих мест.

оекты охватывают районы Рязанский, Печатники, Нижегородский и Некрасовка.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, какие именно объекты будут построены в ЮВАО. По его словам, на юго-востоке города согласно проектам возведут 1,8 млн кв. м жилья и 818 тыс. кв. м производственных и общественно-деловых объектов.

«Так, здесь появится шесть образовательных комплексов, состоящих из школ и детских садов, которые смогут посещать около шести тысяч учащихся и воспитанников. Также на участках возведут три ФОКа, логистический центр и гостиницу. Деловую инфраструктуру районов дополнят современные офисы, банки, кафе, рестораны и магазины», — сказал Гаман.

Он уточнил, что все участки озеленят и благоустроят — сделают зоны для отдыха, занятий спортом и прогулок.

Один из крупнейших проектов в ЮВАО — реорганизация части бывшей промзоны «Южный порт». Соглашение о КРТ было подписано с правообладателями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Проект предусматривает строительство более 1,4 млн кв. м недвижимости.

Сегодня в столице в рамках программы КРТ проектируют многофункциональных городские кварталы, в которых на месте неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон строят комфортное жилье, дороги и всю нужную инфраструктуру.