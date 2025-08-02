Ефимов: Москва выделит более 90 га на строительство различной недвижимости

Во втором квартале 2025 года в Москве было решено выделить более 90 гектаров земельных участков для крупных инвестиционных проектов (МаИП), возведения частных домов и коммерческой недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 га для реализации 26 градостроительных проектов. В результате в Москве появятся спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры, а горожане смогут возвести частные жилые дома», — отметил Ефимов.

Он уточнил что общий объем вводимой недвижимости составит порядка 650 тыс. кв. м.

Коммерческие структуры получат возможность арендовать землю на городских аукционах под возведение торговых объектов, а частные лица смогут купить 16 участков суммарной площадью 1,9 га для постройки собственных домов. Также 18 земельных участков будут предоставлены инвесторам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, МаИП играют ключевую роль в создании современной инфраструктуры московских районов, стимулируя социально-экономическое развитие города и улучшая условия для работы и проживания его жителей.

«Во втором квартале 2025 года приняты решения о выделении более 89 га земли для реализации 18 МаИП, среди которых объекты спортивного, общественно-делового, производственного назначения. Общая площадь объектов недвижимости превысит 640 тыс. кв. м», — сказала Соловьева.

Так, в Мневниковской пойме в рамках одного из МаИП город передаст 2,37 га под строительство Дворца бильярда, где разместится более 100 игровых столов. Площадь здания составит 9,8 тыс. кв. м.

Кроме того, в Коммунарке под объект общественно-делового назначения площадью свыше 120 тыс. кв. м выделят 0,64 га земли. Инвестор будет определен по итогам торгов на право реализации масштабного инвестиционного проекта.