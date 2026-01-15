Ефимов: Москва в 2025 году предоставила свыше 100 га земли для МаИП в ТиНАО

В 2025 году в Троицком и Новомосковском административных округах города под масштабные инвестиционные проекты (МаИП) было предоставлено свыше 105 га земель. На этих территориях планируется строительство образовательных и культурных учреждений, а также производственных комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город стремится создать современную инфраструктуру, которая будет соответствовать потребностям жителей столицы. МаИП — это значимые инвестиционные проекты по освоению свободных городских территорий, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Одними из наиболее активно развивающихся территорий сегодня являются Троицкий и Новомосковский административные округа. В 2025 году город выделил инвесторам 18 земельных участков площадью более 105 га, предназначенных для реализации масштабных инвестиционных проектов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что совокупная площадь запланированных объектов недвижимости составит свыше 550 тыс. кв. м.

Масштабные инвестиционные проекты способствуют комплексному развитию районов, делая их более удобными и гармоничными. Назначение строящихся объектов определяется исходя из потребностей местного населения. В местах, где ощущается нехватка магазинов, зон отдыха или рабочих мест, возводятся производственные, общественно-деловые и торговые комплексы, спортивные и образовательные учреждения.

«Выделение земельных участков — это шаг навстречу инвесторам и возможность ускорить реализацию важных социальных проектов на всей территории Москвы. В прошедшем году только на территории Троицкого и Новомосковского административных округов городом было выделено

шесть земельных участков площадью 42,2 га для строительства многофункциональных комплексов, восемь участков площадью 72,5 га для объектов образования и культуры, производственных комплексов», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что эти меры направлены на формирование комфортной городской среды, повышение качества жизни и привлечение дополнительных инвестиций.

В частности, в Краснопахорском районе на территории кварталов 312 и 371 инвесторы построят два предприятия строительной и пищевой промышленности. Для этих целей выделено более 27,5 га земли.

В Новомосковском административном округе появится детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. Под ее строительство в Филимонковском районе город предоставил 0,72 га. Удобное расположение поликлиники обеспечит жителям легкий доступ к медицинской помощи.

Строительство соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».