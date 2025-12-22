Ефимов: Москва не планирует пересмотр норматива по минимальной площади квартир

Власти Москвы не собираются пересматривать установленные нормативы по минимальной площади квартир. Об этом в беседе с РБК сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

С августа 2024 года в Москве действует норматив: минимальная площадь для однокомнатной квартиры составляет 28 кв. м, для двухкомнатной — 44 кв. м.

«Мы не планируем пересматривать норматив по минимальной площади квартир. <…> Почему мы вообще ввели такие ограничения и озадачились данным вопросом. Мы видели, что количество квартир, которые строятся, существенно превышает тот норматив, который закладывается при расчете обеспеченностью транспортом, школами, поликлиниками и прочей социальной инфраструктурой», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что если речь идет об единичном проекте, то проблем не возникает. Однако при массовой застройке специалисты фиксируют, что число людей, нуждающихся в тех или иных социальных услугах, превышает первоначальные проектные расчеты.

«И это связано с тем, что число квартир, учитывая вот эти микроквартиры, было в итоге в полтора раза больше. Регулируя площадь маленьких квартир, мы регулируем то, сколько вообще их будет в доме. Это балансирование ситуации, связанной с тем, как мы обеспечиваем людей соответствующими социальными услугами», — пояснил заммэра.

Вице-мэр добавил, что это также важный показатель для последующего комфорта жителей. Изменять нормативы для квартир с большим количеством комнат в настоящее время тоже не планируется.