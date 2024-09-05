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Ефимов: Москва назначила 20 операторов для реализации проектов КРТ в 2024 году

В столице с начала 2024 года было назначено порядка 20 операторов, которые займутся реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что они реорганизуют участки общей площадью более 138 га, которые находятся в 9 административных округах города и охватывают 20 районов.

«На участках площадью около 138 гектаров операторы комплексного развития территорий построят 2,8 млн кв. м различной недвижимости. Объем вложений составит более 726 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 9 млрд рублей. В итоге будет создано 29,2 тысячи рабочих мест», — уточнил Ефимов.

В зависимости от объемов строительства сроки реализации проектов варьируются от 4 до 11 лет.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что на территориях появится современное жилье площадью более 2,1 млн кв. м. Оно будут предназначаться для участников программы реновации и иных нужд города.

«Также создадут производства и построят общественно-деловую недвижимость площадью 731,6 тыс. кв. м. На участках появится 16 образовательных объектов, два спортивных комплекса и гостиница на тысячу номеров», — резюмировал Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.

По программе КРТ в столице появляются многофункциональные кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется жилье и вся нужная инфраструктура.