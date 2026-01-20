Ефимов: многофункциональный квартал построят по КРТ у Нагатинской набережной

Современный многофункциональный квартал возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения размещен на сайте mos.ru.

«В рамках проекта комплексного развития территорий планируется реорганизовать участок площадью 14,6 га. Благодаря этому вблизи Нагатинской набережной построят многофункциональный городской квартал, который будет включать жилые дома, социальную и деловую инфраструктуру. Там появятся детский сад для 350 воспитанников и школа на 1 тыс. учеников. В общей сложности планируется возвести примерно 444 тыс. кв. м недвижимости. В результате реализации проекта появится около 6 тыс. рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

В шаговой доступности находятся станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, Верхние Котлы МЦК и Павелецкого направления МЖД.

«В рамках программы КРТ в районе Нагатино-Садовники возведут около 230 тыс. кв. м жилья. Кроме того, проектом предусмотрено строительство двух административно-деловых центров и научно-производственного комплекса. Прилегающую территорию благоустроят и организуют здесь удобную улично-дорожную сеть, интегрировав ее в общегородской транспортный каркас», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные пространства, которые интегрируются в общегородскую ткань.

На сегодняшний день в городе на разных стадиях проработки и реализации числится почти 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4,5 тыс. га.