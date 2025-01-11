Ефимов: медучреждения Москвы получили около 730 тыс кв м площадей с 2020 года

Медицинским учреждениям столицы с 2020 года было передано порядка 57 различных объектов недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

14 зданий и сооружений получил многопрофильный клинический центр «Коммунарка». В сентябре тут появился корпус лучевой терапии площадью почти 12,9 тыс. кв. м.

«За последние пять лет город передал столичной системе здравоохранения 57 зданий и технических сооружений общей площадью около 730 тыс. кв. м. Они находятся в 11 административных округах Москвы. Больше всего зданий получили медицинские учреждения в ТиНАО — 21 объект общей площадью свыше 200 тыс. кв. м», — уточнил вице-мэр.

В Москве медучреждениям переданы девять зданий общей площадью свыше 142 тыс. кв. м. На юге — пять зданий, на востоке — четыре, включая Центр ментального здоровья в районе Богородский и взрослую поликлинику в Измайлове.

«На северо-востоке столицы медицинские учреждения получили семь новых зданий и сооружений общей площадью более 52,2 тыс. кв. м, а на севере — шесть объектов общей площадью почти 60,5 тыс. кв. м. Среди них — детская поликлиника в Войковском районе на 320 посещений в смену площадью свыше 5,2 тыс. кв. м», — добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо этого, в СЗАО, ЮЗАО, ЦАО и ЗАО возвели и передали по три объекта общей площадью около 253,8 тыс. «квадратов». Среди них — Центр женского здоровья площадью свыше 12,8 тыс. кв. м на улице Новаторов.

Также в ЮВАО учреждения здравоохранения получили два здания суммарной площадью 15 тыс. «квадратов».