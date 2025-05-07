Ефимов: логистика флагманского центра в Царицыне создана для экстренной помощи

В районе Царицыно возвели флагманский центр городской клинической больницы имени В. М. Буянова. Этот медицинский комплекс стал уже шестым учреждением такого уровня в столице. Основная задача подобных центров — оказание экстренной помощи пациентам в тяжелых состояниях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четырехэтажное здание площадью 15,2 тыс. кв. м может принимать до 200 экстренных пациентов ежедневно. В зависимости от приоритетности оказания помощи поступающих пациентов распределяют по функциональным зонам с помощью системы „Триаж“. В процессе строительства здание оснастили современными технологиями, включая высокоэффективные системы подогрева и охлаждения приточного воздуха, пневматическую почту, систему часофикации и энергоэффективные светодиодные системы освещения», — отметил Ефимов.

Благодаря современным инженерным решениям в помещениях поддерживается комфортный микроклимат с оптимальной температурой и влажностью. Энергоэффективные системы не только создают благоприятные условия, но и сокращают расход энергии, что делает их экологичными. В зонах ожидания и служебных помещениях установлена система часофикации, синхронизирующая работу персонала, что особенно важно для слаженных действий в экстренных случаях.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, во всех помещениях центра, включая операционные, кабинеты и коридоры, смонтированы светодиодные системы, обеспечивающие равномерное и качественное освещение. Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение работают на основе современных технологий, автоматически адаптируясь к наружной температуре.

«Все инженерные системы работают в автоматическом режиме и сведены единым инженерным узлом диспетчерского центра. Так, инженерная система пневмопочты позволяет оперативно доставлять анализы пациентов из отделения в отделение для проведения медицинских исследований», — рассказал Александров.

В чистых помещениях установлены ламинарные системы с HEPA-фильтрами, обеспечивающие высокую степень очистки воздуха.

Центр оснащен всем необходимым: операционными, реанимационными, медицинскими, складскими и служебно-бытовыми помещениями, соответствующими современным стандартам. Здесь работают девять операционных разного профиля, противошоковое отделение и зал реанимации. Медицинское оснащение включает новейшую технику, в том числе ангиограф, МРТ и КТ-аппараты, рентгенодиагностические комплексы на два и три рабочих места, а также рентгенографическую систему типа «С-дуга».

Для удобства работы скорой помощи у входа оборудован отапливаемый тамбур на шесть машин, а также дополнительный КПП с автоматическим шлагбаумом для быстрого проезда. Рядом расположена вертолетная площадка.

Центр находится в удобной транспортной доступности: рядом остановки наземного транспорта и станция метро «Царицыно».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал флагманский центр больницы имени Буянова.

Строительство социальных объектов в столице соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».