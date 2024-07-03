Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в Москве

Три исторических здания в Москве находятся на реставрации, а после их полного восстановления инвесторам станет доступна льготная ставка аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, предприниматели арендуют у столицы семь исторических зданий за пределами Центрального административного округа Москвы по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Из них инвесторы отреставрируют 3 здания суммарной площадью 1 тыс. кв м. Строения расположены на юго-востоке, юге и востоке столицы. Это дом купца Бавыкина, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и деревянный дом купца Виноградова. После их реставрации инвесторы смогут перейти на льготную ставку аренды.

Ефимов добавил, что 2 договора заключили по программе аренды объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Они отличаются свободным назначением. Еще 1 договор действует для гостиницы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, инвесторами уже восстановлены 4 исторических здания суммарной площадью свыше 2,8 тыс. кв м за пределами ЦАО по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Это бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, Екатерининский дворец на Госпитальной площади и Хорошевский конный завод на Таманской улице.

«Сейчас предприниматели переведены на ставку один рубль за квадратный метр в год», — сказал Гаман.

В общей сложности по программе для объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, заключили 31 договор аренды. Также 3 договора аренды исторических зданий действуют для гостиниц.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» работает в столице с 2012 года. Ей могут воспользоваться арендаторы объектов культурного наследия. С 2022 года Москва начала выставлять на аукционы здания под размещение гостиниц, среди которых также имеются памятники архитектуры.

Для участия в программе инвестнором необходимо поучаствовать в торгах по аренде и провести реставрацию.