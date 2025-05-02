Ефимов: инвесторы строят 18 объектов образования на западе столицы

В ЗАО Москвы за счет внебюджетных источников финансирования ведется строительство 18 образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы девелоперы строят 18 объектов образования общей площадью почти 220 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны почти на 7,8 тыс. мест. Здания строятся в семи районах округа: Кунцеве, Раменках, Солнцеве, Ново-Переделкине и других. Больше всего образовательных объектов — четыре школы и два детских сада — возводится в районе Очаково-Матвеевское», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что после завершения работ большинство из них будет передано в городскую образовательную систему.

Новые школы и детские сады возводятся как в районах с новостройками, так и в уже сложившихся кварталах, укрепляя социальную инфраструктуру города.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в Солнцево, на Производственной улице, идет строительство школы на 1,2 тыс. мест и детского сада для 350 детей.

«В школе оборудуют медиатеку, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала и зал для занятий хореографией. Дошкольная организация рассчитана на 14 групп», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что после сдачи оба объекта перейдут в городскую собственность.

Контроль за строительством социальных объектов в Западном округе осуществляет Мосгосстройнадзор, который проверяет все этапы работ. Это обеспечивает безопасность и высокое качество будущих школ и детских садов.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что на стройплощадках образовательных учреждений в ЗАО уже проведено более 70 выездных проверок.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий инспекторы проверяют соответствие возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации. Специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве осуществляют инструментальный контроль, в том числе отделочных работ.

Ранее мэр столицыы Сергей Собянин анонсировал открытие новой школы в районе Тропарево-Никулино.

Строительство соц в городе соответствует задачам национального проекта«Инфраструктура для жизни».