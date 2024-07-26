Ефимов: инвестор возведет технопарк в Восточном Дегунине при поддержке города

На участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине по программе комплексного развития территорий (КРТ) появится технопарк, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Технопарк будет построен инвестором при поддержке Москвы. Известно, что с ним было подписано соглашение, по которому город поможет привлечь резидентов для работы в технопарке, а также поделится опытом по эффективной рабоье управляющей компании для обслуживания его экосистемы.

«Столица развивает инновационную инфраструктуру, размещая технопарки. Такие площадки привлекают представителей научной сферы и бизнеса, а также помогают создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Так, на части бывшей промзоны „Вагоноремонт“ в ходе комплексного развития территории в течение пяти лет инвестор построит технопарк площадью не менее 67 тысяч квадратных метров. Девелопер получит необходимое содействие со стороны города при возведении объекта и дальнейшем его обслуживании», — уточнил Ефимов.

Редевелопмент участка площадью свыше 18 га выполнит ООО «Специализированный застройщик „АртСтрой“.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что из-за реализации проекта редевелопмента участка бывшей промзоны в районе будет находиться городской квартал. В нем будет предусмотрена жилая застройка площадью 165 тыс. кв. м.

«Инвестору нужно будет построить 83 тыс. кв. м научно-производственной и общественно-деловой недвижимости. Помимо технопарка, тут расположится производство, логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и другие объекты», — резюмировал Гаман.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев отметил, что работе над проектом КРТ «Вагоноремонт» уделено большое внимание. Это связано с тем, что он является одним из приоритетных объектов, который планируется реализовать на высоком уровне.

«В реализацию проекта планируем инвестировать 32 млрд рублей. При содействии Москвы мы создадим здесь все условия для развития малого и среднего бизнеса, а также небольших российских производств. Основным ориентиром для компаний-резидентов станет выпуск наиболее востребованной городом продукции», — подчеркнул Ручьев.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.