Ефимов: инвестор построил новый детский сад в Коммунарке

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа завершилось строительство детского сада на 185 мест. Образовательный объект возвел инвестор. 14 апреля детский сад принял воспитанников, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждение возвели по адресу: улица Александры Монаховой, дом 43, строение 3. Оно расположено на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига, что делает его удобным для жителей двух жилых комплексов — «Скандинавия» и соседнего «Москва А101».

«В районе Коммунарка завершили строительство детского сада на 185 мест. Двухэтажное здание площадью более 2,7 тыс. кв. м находится на территории ЖК. На участке вокруг детского сада застройщик высадил деревья, кустарники, разбил газон, а также обустроил зоны для активного отдыха и общей физической подготовки. Инвестор передал детский сад в систему столичного образования», — сказал вице-мэр.

В детском саду созданы все условия для воспитанников с ОВЗ.

«Центральную часть здания детского сада занимает трехуровневое многофункциональное многосветное пространство, которое соединяет в себе вестибюль, амфитеатр, музыкальную и спортивную зоны. Благодаря возможности зонирования его можно адаптировать под занятия для воспитанников разных возрастов. Аналогично и в группах: за счет перегородок и трансформируемой мебели игровую площадь можно увеличивать или уменьшать по мере необходимости», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Детсад рассчитан на одновременное пребывание 8 групп восптанников. Ранее об открытии детского сада делился мэр Москвы Сергей Собянин.