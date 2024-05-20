Ефимов: инвестор откроет гостиницу в Москве по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

В Басманном районе Москвы арендатор займется восстановлением объекта культурного наследия по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Неподалеку от Чистопрудного бульвара вблизи Грибоедовского дворца бракосочетания, Института машиноведения РАН и Филаретовского училища появится гостиница.

«По результатам аукциона с компанией „Возрождение“ заключили договор аренды здания площадью 867,4 кв. м. После его реставрации, на которую отводится не больше 5 лет, и выполнения других условий программы инвестор сможет перейти на льготную ставку», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что это будет уже пятый договор, который оформили для размещения гостиниц по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Двухэтажное деревянное здание «Больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы» 1875 года постройки, архитектором которого был А. А. Мейнгард, располагается по адресу: переулок Огородная слобода, д. 9, стр. 1. В начале текущего года его выставили на торги по аренде в рамках горпрограммы.

«Договор аренды бывшего больничного корпуса Мясницкого отделения Чернорабочей больницы заключили с ООО „Возрождение“ сроком на 20 лет. Вместе со зданием инвестор получил земельный участок площадью 0,11 га», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря программа «1 рубль за квадратный метр в год» даже относительно небольшие компании могут реализовывать в Москве интересные проекты. Для гостиничного бизнеса программа работает с 2022 года.

«В наших планах — открыть дизайнерский бутик-отель. Таких уникальных мест с историей должно быть как можно больше, ведь они создают уникальную атмосферу Москвы», — сказал добавил директор по развитию компании-инвестора Сергей Пехота.

Гостинице неонужно пройти классификацию и получить категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд». Также после перевода на льготную ставку арендной платы здания арендатор может обратиться за установлением ставки аренды за земельный участок, которая составит 1 рубль в год.