Ефимов: инвестор откроет частный детский сад в Восточном Измайлове

Инвестор арендовал здание по программе «1 рубль за квадратный метр в год» на 13-й Парковой улице для открытия частного детского сада, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При соблюдении условий договора аренды предприниматель сможет вести образовательную деятельность в течение 49 лет.

«С инвестором уже заключен договор аренды двухэтажного здания по адресу: 13-я Парковая улица, дом 18. Ему предстоит отремонтировать объект и приспособить его для ведения образовательной деятельности. Завершить все работы планируется к 1 марта, после чего начнется образовательный процесс. Договор с арендатором заключен на 49 лет», — прокомментировал вице-мэр.

На данный момент в здании ведутся ремонт и подготовительные работы, предприниматель будет арендовать его по ставке, которая определилась по итогам аукциона.

«Арендуемое здание площадью почти 1,7 тыс. кв. м было возведено в 1963 году. Инвестор уже приступил к ремонту систем отопления, электро- и водоснабжения, а также к отделочным работам. Помимо здания, предприниматель получил в аренду земельный участок, на котором оно располагается. Площадь земли превышает 0,8 га и подходит для обустройства прогулочных площадок и игровых зон. Инвестор планирует открыть здесь детский сад. Предполагается, что его смогут посещать 120 воспитанников», — сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что в аукционе участвовали четыре инвестора.

Городские торги проводятся в онлайн-формате и не требуют личного присутствия ни на одном из этапов заключения сделки.

Возможность арендовать у города недвижимость для размещения образовательного учреждения на льготных условиях по программе «1 рубль за квадратный метр в год» появилась у инвесторов в 2013 году.