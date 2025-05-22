Ефимов: готовность пищевого технопарка в Очакове-Матвеевском превышает 80%

В столичном районе Очаково-Матвеевское ведется строительство производственного комплекса. На сегодняшний день готовность составляет более 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Его площадь составляет более 10 тыс. кв. м. Планируется, что до конца года его возведение будет завершено.

«Здание возводят в промышленной зоне рядом с комбинатом „Очаково“ по адресу: Рябиновая улица, владение 44/1. Четырехэтажный технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тыс. кв. м в районе Очаково-Матвеевское готов более чем на 80%. Там подходит к концу устройство кровли, идут фасадные и отделочные работы, закрытие теплового контура. Завершить строительство объекта планируется до конца года», — уточнил вице-мэр.

Столица развивает промышленную инфраструктуру активными темпами. Город поддерживает создание современных производств, которые дают столице новые рабочие места.

«В новом технопарке будут расположены производственные помещения со встроенными административно-бытовыми блоками. В каждый блок входят помещения охраны, медицинский пункт и гардеробные на первом этаже, раздевалки с блоком санузлов и душевых, а также комнаты приема пищи на каждом производственном этаже. На подземном уровне разместят складское помещение и автостоянку, а также инженерно-технические помещения. На антресоли будут находиться офисные помещения», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В Москве действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Одной из них является льготная ставка на аренду земли для строительства объектов, обладающих статусом инвестиционного приоритетного проекта, — 0,01% от кадастровой стоимости участков.

«Город предоставил строящемуся первому в столице пищевому технопарку, который ранее получил статус инвестиционного приоритетного проекта, льготу на аренду земельного участка площадью 0,89 га в районе Очаково-Матвеевское. Благодаря этому инвестор сможет сэкономить в текущем году почти 6,8 млн рублей. Для города это инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки, продукция и рабочие места», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Строительный цикл объекта на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор.

Девелопером выступает компания RBNA.

«Технопарк „Рябиновая 44“ — первый в Москве фудтех-технопарк, спроектированный специально под потребности пищевой индустрии. Мы предусмотрели высокие мощности инженерных сетей, чтобы обеспечить бесперебойную работу производств с разным технологическим профилем — от фабрик-кухонь до кейтеринга и ресторанных операторов. Уже сейчас у нас готовы разместиться первые арендаторы», — заключил гендиректор RBNA Павел Несмачный.

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