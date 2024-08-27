Ефимов: готовность КДЦ в Северном Бутове составляет около 90%

На сегодняшний день завершаются фасадные работы и отделка концертного зала в строящемся здании культурно-досугового центра в Севером Бутове, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент проходит благоустройство территории вокруг учреждения.

«Объект возводится на участке площадью 0,66 га по адресу: ул. Грина, вл. 1, корп. 3. Его общая площадь превышает 3 тыс. кв. м. Концертный зал рассчитан на 300 зрителей. Строительная готовность культурно-досугового центра составляет около 90%. До конца года полностью завершим все работы», — уточнил Ефимов.

В культурно-досуговом центре будет 3 зоны: зрелищная, клубная и административная. Помимо главного входа в здание, организован отдельный для посетителей клубной зоны.

Учреждение возводят по городской программе «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здание объекта запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — добавил Загрутдинов.

В зрелищной зоне будет находиться концертный зал, а также артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В концертном зале будут проходить спектакли и кинопоказы. В зрительном зале для организации концертно-театральных мероприятий будет находиться система постановочного освещения.

«С момента начала работ на площадке весной прошлого года каждый этап строительства КДЦ находится под надзором комитета. В настоящее время на объекте завершилась седьмая по счету проверка с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, специалистами были проделаны лабораторно-инструментальные исследования для оценки соответствия внутренних инженерных систем требованиям проектной документации.