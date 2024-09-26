Ефимов: город выделит землю под образовательный комплекс в Москворечье-Сабурово

На юге Москвы строят жилой квартал с современной социнфраструктурой, общественными пространствами и коммерческой недвижимостью. Под возведение образовательного комплекса столица выделит участок инвестору по программе реализации масштабных инсвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выделит девелоперу 2,9 га земли для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства объекта образования на юге столицы. Учреждение станет одним из самых больших в Москве. Оно будет рассчитано на 2,5 тыс. учащихся школы и 500 воспитанников детского сада», – отметил Ефимов.

Он добавил, что кроме этого запланировано строительство современного спортивного комплекса.

Чтобы реализовать масштабный инвестиционный проект землю предоставят без торгов с заключением договоров аренды с участниками на 5 лет. МаИП — особый статус, которым наделяют инвестора для возведения объектов, которые направлены на создание новых рабочих мест и развитие городской инфраструктуры.

«В Москворечье-Сабурове около строящегося жилого квартала в районе 2-го Котляковского переулка планируется выделить два участка: 1,74 га – для строительства образовательного комплекса и 1,16 га – для возведения спортивного ядра. В состав будущего спортивного центра рядом с образовательным комплексом войдет многофункциональный стадион с площадками для игры в футбол, волейбол и теннис», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что вокруг проложат беговую дорожку, а также оборудуют яму для прыжков в длину и две зоны воркаута.

В составе ЖК на юге Москвы уже построили 10 корпусов с нежилыми первыми этажами. На территории открыли детсад на 160 мест и школу на 900 учеников. Также планируется создание площадок для баскетбола, волейбола и футбола с трибуной для зрителей, памп-трека для детей и взрослых, многофункционального уличного спортивного пространства с тренажерами и пешеходного бульвара. Вокруг спорткластера проходит трасса для катания на скейтбордах, велосипедах, самокатах и роликах.