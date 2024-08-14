Ефимов: город предоставил льготную аренду более, чем 120 учреждениям образования

Частные образовательные организации каждый год экономят порядка 2,3 млрд рублей. Это стало возможным при помощи льготных ставок на аренду городской недвижимости, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательные учреждения могут воспользоваться тремя видами арендных льгот. Организации, которые получили помещения без торгов, могут рассчитывать на ставки 3,5 тыс. рублей за кв. м в год. Это возможно, если они предоставляют услуги высшего и среднего профессионального, а также дополнительного образования. Ставка 1,8 тыс. рублей доступна для частных школ и детских садов.

«Более 120 частных образовательных учреждений, которые пользуются льготными ставками аренды, занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 2,3 миллиарда рублей в текущих ценах», — уточнил Ефимов.

Помимо этого, в городе функционирует программа «1 рубль за квадратный метр в год». Она направлена на деятельность объектов образования по договорам, которые были заключены по итогам торгов. Данная программа аренды действует в Москве с 2013 года.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что ставкой 3,5 тыс. рублей за кв. м в год уже воспользовалась более 40 организаций. Все они суммарно арендуют свыше 35,7 тыс. кв. м недвижимости в Москве.

«Еще порядка 60 учреждений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование занимает более 84,5 тыс. кв. м помещений. Ставка один рубль в год установлена для 24 организаций, которые арендуют свыше 36 тыс. кв. м недвижимости по городской программе», — резюмировал Гаман.

Для того чтобы стать обладателем помещения по ставке один рубль за квадратный метр в год для объектов образования, следует принять участие в специальных торгах.

Аукционы по аренде недвижимости в столице для открытия образовательных учреждений в рамках льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год» являются востребованными. Также отмечается, что конкуренция на них составляет в среднем 3,6 участника на лот, подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«По условиям программы для перехода на льготную ставку аренды предприниматели должны привести помещение в надлежащий вид и приступить к оказанию образовательных услуг», — заключил он.

Известно, что победителями аукционов заключается договор сроком на 49 лет.