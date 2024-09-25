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Ефимов: ФОК «Алтайский» в столичном районе Гольяново готов на 70%

Спорткомплекс «Алтайский», который находится в ВАО, завершен на 70%, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект находится в районе Гольяново по адресу: ул. Алтайская, вл. 33. Строительство объекта проходит по госпрограмме «Спорт Москвы» за счет горбюджета.

«Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 4 тыс. кв. м. В настоящий момент на объекте завершаются фасадные работы: установлены панели вентилируемого фасада, смонтированы витражные конструкции и готовы входы в здание. На следующем этапе запланировано устройство архитектурной подсветки. Готовность спорткомплекса оценивается в 70%», — отметил заместитель мэра.

Он добавали, что завершить строительство планируют в конце текущего года.

На сегодняшний день подошли к концу отделочные черновые работы, а также на 50% выполнена чистовая отделка. На данный момент готовность внутренних и наружных инженерных сетей составляет 85%.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов прокомментировал, что в зале групповых занятий рабочие активно ведут чистовую отделку, а в зоне бассейнов близится к завершению завершается монтаж чаш из нержавеющей стали.

«Специалисты смонтировали освещение и установили декоративные настенные панели, имитирующие дерево. В ближайшее время строители начнут укладывать специальное напольное покрытие», — объяснил Загрутдинов.

Помимо этого, благоустройство прилегающей территории выполнено на четверть и ведется укладка тротуарной плитки.

ФОК будет включать вспомогательные и административные помещения, раздевалки, буфет, зал групповых занятий, малый бассейн для обучения детей плаванию шириной 6 м и длиной 10 м, а также бассейн для оздоровительного плавания шириной 16 м и длиной 25 м.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в Москве повышенное внимание деляют качеству объектов спортинфраструктуры.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сказал, что работы на площадке начались в феврале 2023 года. Весь цикл строительных работ на объекте был под надзором инспекторов комитета.

«За это время состоялось четыре выездных проверки, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз, для осуществления инструментального контроля применяемых материалов и возводимых конструкций на соответствие требованиям проектной документации», — резюмировал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в следующем году в СВАО откроют спортивный комплекс «Стальной».