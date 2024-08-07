Ефимов: два московских технопарка получили льготы на аренду земли с начала года

За I полугодие 2024-го столица предоставила льготы на аренду участков под эксплуатацию зданий двум технопаркам. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице при поддержке города активно развивается инновационная инфраструктура. Например, для организаций, получивших статус технопарка, действует пониженная ставка аренды земли — всего 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такую льготу получили 2 инвестора для участков общей площадью почти 2,2 га», — сказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому каждый год инвесторы смогут экономить более 3,3 млн рублей.

Льготу оформляют как дополнительное соглашение к договору аренды участка. Каждый год инвесторы обязаны проходить подтверждение своего статуса у межведомственной комиссии, которая занимается вопросами прекращения, подтверждения и присвоения статусов в области инвестиционной и промышленной деятельности.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, оказание поддержки предприятиям со статусом технопарка является долгосрочной инвестицией в технологию и науку. На таких площадках появляются рабочие места для специалистов высокой квалификации.

«Дополнительное соглашение заключено с одной из компаний для эксплуатации здания технопарка „Текон“ на 3-й Хорошевской улице. Сниженная ставка предоставлена для части участка, площадь которого составляет более 0,2 га. Второй инвестор получил аналогичную льготу для участка площадью почти 2 га на 6-й Радиальной улице, где находится технопарк „Связь инжиниринг“», — пояснил Гаман.

Он уточнил, что сэкономленные средства предприятия направят на собственное развитие.

Резиденты технопарков ведут работу в областях микроэлектроники, электроники и ИТ. Они занимаются разработкой и производством программных средств, электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры для ЖКХ, нефтегазовой отрасли, транспорта, энергетики, радиосвязи, телерадиовещания и систем связи.

Аренда земли по сниженным ставкам является одной из городских мер поддержки технопарков в Москве. Льготу предоставляют на период в 10 лет. Она положена предприятиям, занятым в наукоемких и социально значимых отраслях.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил обновленные критерии получения мер поддержки города, предназначенных для индустриальных парков, технопарков, промкомлексов и их якорных резидентов.