Ефимов: дома для реновации построят в Солнцеве в рамках КРТ

Участок площадью 3,85 гектара в Западном административном округе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Западном административном округе Москвы реорганизуют территорию площадью 3,85 га по программе комплексного развития (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте столичного правительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках программы комплексного развития территорий в районе Солнцево Западного административного округа будет реорганизован участок площадью 3,85 га. Здесь построят 141,4 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации. Проект также предусматривает организацию подземной парковки», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на первых этажах домов разместятся социальные и бытовые объекты, что обеспечит создание примерно 250 рабочих мест.

Участок расположен на улице Матросова, недалеко от пересечения МКАД и Боровского шоссе. В пешей доступности находятся станция метро «Говорово» Солнцевской линии и остановка «Мещерская» четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Рядом с территорией застройки расположены Заводской пруд и Мещерский парк — популярные зоны отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, суммарная площадь квартир в новых домах составит порядка 86 тыс. кв. м, что позволит переселить около 3 тыс. жителей.

«В рамках проекта предусмотрена организация на территории внутриквартальной улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение. Во дворах жилых домов оборудуют детские и спортивные площадки. В шаговой доступности есть школа, детский сад и магазины», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что территорию рядом со станцией метрополитена «Фонвизинская» реорганизуют в рамках программы КРТ.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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