Ефимов: для реализации МаИП выделено более 1,2 тыс га земли в Москве

С 2016 года на территории столицы ведется реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За этот период с девелоперами и застройщиками заключено около 570 договоров аренды участков для строительства производств, общественно-деловых комплексов.

«Масштабные инвестиционные проекты играют важную роль в развитии инфраструктуры районов, делая их более сбалансированными и удобными для жизни. С 2016 года инвесторам и застройщикам для строительства производств, спортивных, деловых, торговых комплексов, зданий для учреждений образования, здравоохранения и других объектов общей площадью свыше 16 млн кв. м город предоставил более 1,2 тыс. га земли. Эти участки находятся во всех административных округах столицы», — уточнил вице-мэр.

Помимо этого, немалое внимание город уделяет формированию промышленной инфраструктуры, чему способствует создание МаИП. Проекты позволяют улучшить инфраструктуру для жителей и создать новые рабочие места.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно развивается современная промышленная инфраструктура, которая создает условия для устойчивого экономического роста и привлечения инвестиций. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в городе появится более 100 новых предприятий и производственных комплексов. Их совокупная площадь превысит 3,8 млн кв. м, на них будет создано свыше 54 тыс. новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории города реализуется свыше 60 проектов, направленных на развитие социальной сферы. Это строительство школ, детских садов, досуговых и медицинских центров. Также в работе находятся почти 130 многофункциональных комплексов и примерно 30 спортивных объектов.

«Сейчас на разных стадиях реализации находится свыше 370 масштабных инвестиционных проектов. На участках общей площадью почти 790 га инвесторы и застройщики смогут построить более 12,5 млн кв. м недвижимости. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры, которая способствует улучшению качества жизни москвичей. В рамках МаИП возводят новые школы, детские сады, медицинские, спортивные и общественно-деловые комплексы, что позволяет формировать комфортную городскую среду», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

МаИП — это особый статус, который дает возможность получать участок для строительства в аренду. Чтобы получить такой статус, инвесторам необходимо предложить интересный для города проект, направленный на развитие столичной инфраструктуры и создание рабочих мест.

