Ефимов: для открытых станций Троицкой линии разрабатывали индивидуальный дизайн

При оформлении станций метро «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская» на Троицкой линии использовали оригинальные художественные элементы, которые разрабатывали по индивидуальным проектам. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили новую линию метрополитена – Троицкую. Первый открытый участок с четырьмя станциями общей протяженностью 8,3 км улучшил транспортное обслуживание около миллиона человек. Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции «Генерала Тюленева» можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на «Тютчевской» прочесть на стенах строки из произведений русского поэта», – сказал Ефимов.

Он уточнил, что на стенах станции «Тютчевская» можно прочесть строки из произведений поэта, а на станции «Генерала Тюленева» находится панно в честь Героя Советского Союза.

Станция «Тютчевская» располагается неподалеку от усадьбы Троицкое, принадлежавшей отцу писателя в XIX веке. Станцию оформили в стиле экспрессионизма, отличающегося подчеркнутой эмоциональной выразительностью. В образе использовали контраст, которого удалось достичь благодаря сочетанию металла и стекла с поверхностями из природного камня. Алюминиевыми панелями отделали потолок и стены платформенного участка.

С помощью того же материала на соседней станции «Генерала Тюленева» создали композицию, которая напоминает георгиевскую ленту. Одну стену облицевали разноформатными треугольными панелями в оранжевых оттенках, создающих эффект мозаики. Черные полосы, которые проходят вдоль колонны и стен платформы, отсылают к орденской ленте.

Тему оформления станции «Университет Дружбы Народов» связывают с многообразием культур и народов, а также с международным сотрудничеством. Этой теме посвятили 2 крупных мозаичных панно — в переходе к вестибюлю и над эскалатором. Станция выполнена в светло-синих и светло-зеленых тонах, а облик дополняется архитектурным освещением. Дополнительную динамичность образу платформы придают светильники в кессонах.

По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, художественное оформление станции «Новаторская» перекликается с одноименной станцией БКЛ.

«Здесь использованы аналогичные яркие цвета, например оранжевый. Его применили в отделке путевых стен и потолка», – пояснил Загрутдинов.

Троицкая линия, ставшая шестнадцатой в Мосметро, будет одной из наиболее длинных — она достигнет 43 км.