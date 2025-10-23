Ефимов: длина тоннеля между «Новомосковской» и «Сосенки» Троицкой линии превысит 1,6 км

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Ольга», который начал прокладывать левый перегонный тоннель от «Новомосковской» до станции «Сосенки», пройдет более 1,6 км, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ТПМК «Ольга» спроектирован для работы в различных типах грунтов, включая водонасыщенные пески и суглинки. Ефимов подчеркнул, что длина тоннеля от действующей станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки» превысит 1,6 км.

«Перед метростроителями стоит сложная задача, так как часть пути тоннелепроходческого комплекса „Ольга“ пройдет под руслом реки. Расстояние между тоннелем и дном реки Сосенки составит около 5,5 м. Это будет один из самых тонких и контролируемых участков проходки», — подчеркнул вице-мэр Ефимов.

Безопасность проводимых работ достигается по специальной технологии за счет контроля давления на забое и минимизации деформации окружающего грунта. Также генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман рассказал более подробно о тоннелепроходческом щите «Ольга».

«Тоннелепроходческий щит „Ольга“ уже не раз решал подобные сложные задачи. Всего же ТПМК проложил около 11 км тоннелей столичного метро. В частности, щит задействовали при строительстве тоннелей от станции „Жулебино“ до „Лермонтовского проспекта“ Таганско-Краснопресненской линии, от „Лухмановской“ и „Косина“ до „Улицы Дмитриевского“ Некрасовской линии, от станции „Мневники“ до „Народного Ополчения“ и других участков», — уточнил Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от действующей станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки» Троицкой линии метро. Всего в 2026–2028 годах планируется ввести 26,9 км линий, 13 станций и одно электродепо метро.

В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый южный участок Троицкой линии метро протяженностью почти 17 км. Будут построены шесть новых станций метро: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки», «Троицк».

После завершения строительства вся Троицкая линия станет крупнейшим радиусом за МКАД и основой транспортного каркаса ТиНАО. Она протянется от станции «ЗИЛ» до Троицка, объединит 17 станций и свыше 43 км путей.

