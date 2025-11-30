Ефимов: детсад начали строить в деревне Староселье Филимонковского района

сегодня в 12:18

В Филимонковском районе столицы стартовало возведение нового детского сада для 300 воспитанников, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В оформлении фасада здания используют декоративную штукатурку, панели из фибробетона и металлические прямоугольные пластины светлых оттенков.

«В трехэтажном здании общей площадью почти 4,3 тыс. кв. м оборудуют 12 групп для 300 воспитанников. В детском саду обустроят игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты, кабинеты развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Там оборудуют многофункциональные музыкальный и физкультурный залы. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования», — уточнил вице-мэр.

Яркой деталью станут большие арочные витражи, сочетающиеся с прямоугольными окнами высотой более 2 м.

«Новый детский сад появится в составе жилого квартала в деревне Староселье. Прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Площадь озеленения превысит половину участка. Для каждой группы оборудуют прогулочные площадки с теневыми навесами. Внутри и снаружи детского сада будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство детского сада в августе текущего года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Раменках.