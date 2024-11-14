Ефимов: частные медицинские и образовательные учреждения экономят на аренде

Более 200 тыс. кв. м было предоставлено городом в аренду по льготным ставкам для частных медицинских и образовательных учреждений, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Средства, которые были сэкономлены учреждениями при поддержке Москвы, направляются на развитие и повышение качества услуг. На сегодняшний день льготными ставками пользуются также свыше 120 частных образовательных организаций, которые арендуют порядка 154 тыс. кв. м недвижимости. По итогам этого года они смогут сэкономить 2,3 млрд рублей.

«Город поддерживает социально ориентированный бизнес. Одна из мер — это сниженные ставки на аренду столичной недвижимости. На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысячи квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около трех миллиардов рублей», — прокомментировал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал более подробную информацию про предпринимателей, с которыми были заключены договоры аренды помещений.

«С предпринимателями, которые открыли медицинские центры, стоматологические клиники, аптеки и другие учреждения в городских помещениях, заключено более 160 договоров аренды недвижимости площадью 50 тысяч квадратных метров по льготным ставкам. Благодаря этому в 2024 году компании смогут сэкономить 677 млн рублей. Это способствует развитию частного сектора здравоохранения и улучшению доступности медицинских услуг для жителей города», — заявил министр.

Отмечается, что частные образовательные организации могут воспользоваться несколькими видами имущественных льгот: при получении помещения учреждения высшего, среднего профессионального и дополнительного образования могут оплачивать арендную плату в размере 3,5 тыс. рублей за кв. м в год, а для частных школ и детсадов — 1,8 тыс. рублей за кв. м в год.

Столичная программа «1 рубль за квадратный метр в год» доступна инвесторам с 2013 года. Для получения льготной ставки победитель должен провести ремонт или реконструкцию, а также исполнить требования департамента образования и науки города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе есть система льгот и возможностей для предпринимателей.