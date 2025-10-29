Ефимов: более 600 семей переехали в квартиры по реновации в Алтуфьевском районе

В Алтуфьевском районе свыше 600 семей переехали в первую новостройку, построенную по реновации, которая расположена в нем, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дом находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2.

«Весной этого года к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе приступили жители 20 старых домов. Сегодня новоселье отпраздновали уже почти 600 семей. Свыше 400 из них воспользовались бесплатной помощью при переезде. Им предоставили грузчиков и транспорт в рамках услуги „Помощь в переезде“. В общей сложности по программе реновации в Алтуфьевском районе предстоит расселить 50 ветхих домов. Новые квартиры получат свыше 3 тыс. семей», — прокомментировал вице-мэр.

Во дворе новостройки находятся три детские и три спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также три зоны отдыха.

«В ЖК на Алтуфьевском шоссе более 1,3 тыс. квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь — почти 77 тыс. кв. м. Также для проживания маломобильных москвичей адаптировали 19 квартир — в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Первые этажи в ЖК нежилые — они отведены под объекты социально-бытового назначения. Например, там может открыться аптека, магазин, частная медицинская клиника и многое другое», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.