Ефимов: более 550 семей переехали в квартиры по реновации в Черемушках

С момента старта переселения по реновации в столичном районе Черемушки в новостройки переехали 560 семей, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в районе Черемушки Юго-Западного административного округа началось в 2020 году. Тогда под заселение передали новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 32. Новоселье уже отпраздновали 560 семей, из них более 400 воспользовались бесплатной услугой „Помощь в переезде“. Всего в действующую программу реновации в Черемушках включено 119 домов старого жилого фонда. В новые квартиры переедут свыше девяти тысяч семей», — рассказал Владимир Ефимов.

Дворы новостроек комплексно благоустроили. Для досуга жителей там оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом, а также зоны отдыха.

«С начала реализации программы реновации в районе Черемушки передали под заселение шесть жилых комплексов. Суммарно в них находится более 1,2 тыс. квартир общей площадью свыше 72 тыс. кв. м. Все новостройки возведены с учетом принципов безбарьерной среды, поэтому в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Кроме этого, для проживания маломобильных жильцов адаптировали 17 квартир — там широкие коридоры и дверные проемы, чтобы было удобно передвигаться на кресле-коляске, а в санузлах предусмотрены специальные поручни», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тыс. москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.