Ефимов: более 44 тыс обращений обработали специалисты ЕКЦ в 2025 году

С января 2025 года сотрудники Единого контактного центра (ЕКЦ) в составе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы уже приняли и рассмотрели более 44 тыс. обращений по градостроительной тематике. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЕКЦ был организован в 2017 году с целью консультирования и информирования по всем аспектам строительства в городе. Как застройщики, так и жители могут обратиться за разъяснениями по программе реновации, узнать о ходе возведения объектов, получить поддержку на разных стадиях проектов, проверить информацию по земельным участкам и по другим направлениям.

«Единый контактный центр оперативно обрабатывает поступающие запросы. Среднее время на решение сложных задач, включающих в себя межведомственное взаимодействие, сократилось на 20%. Всего в этом году специалисты обработали более 44 тыс. обращений по телефону, электронной почте и через портал mos.ru — это на 32% больше, чем в 2024 году. Наибольшее количество вопросов было связано с программой реновации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что также застройщики часто запрашивали консультации по подготовке к строительным работам и помощи в оформлении документов для получения разрешений. Сбор и анализ обратной связи ведется на постоянной основе для повышения качества работы специалистов центра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в текущем году больше всего вопросов по программе реновации поступало от жителей Восточного, Северного и Юго-Восточного округов. Чаще всего москвичей интересовали необходимые для переезда документы, условия предоставления нового жилья и график переселения.

«Застройщики направили около 360 запросов на градостроительную проработку земельных участков. Кроме того, за помощью в решении сложных строительных вопросов обратились 2,3 тыс. человек», — пояснил Овчинский.

Для уточнения деталей по программе реновации или получения консультации по строительной тематике можно звонить по телефону: +7 (499) 401-01-01 в будние дни с 8:00 до 20:00, писать на электронную почту: help@str.mos.ru или использовать электронную форму на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и на портале «СтроимПросто».

