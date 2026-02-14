Ефимов: более 400 москвичей пересляются в дом по реновации на улице Демьяна Бедного

Предложения равнозначного жилья по программе реновации в доме на улице Демьяна Бедного получили 430 жителей двух старых пятиэтажек, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка находится по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 22А.

«Ранее под заселение участников программы в районе Хорошево-Мневники было передано семь новостроек, в том числе две на улице Демьяна Бедного. Все три новых дома на этой улице расположены недалеко друг от друга и представляют собой пример сбалансированной застройки. По мере реализации программы реновации такой подход позволит комплексно преобразить городскую среду и сделать ее более комфортной для жителей района, так как вместе с новыми домами в Хорошево-Мневниках появляются дополнительные инфраструктурные объекты», — прокомментировал вице-мэр.

Первые этажи ЖК предусмотрены для открытия магазинов, аптек, пунктов выдачи онлайн-заказов, кафе, бытовых сервисов и других предприятий сферы услуг.

«Уведомления о начале переселения москвичи из дома 18, корпуса 3 и дома 20, корпуса 3 на улице Демьяна Бедного получили в конце декабря. Определяться с выбором квартир начали с 12 февраля. Чтобы избежать очередей в информационном центре и выбрать удобные для себя дату и время осмотра жилья, большинство участников программы записываются через суперсервис „Переезд по программе реновации“. Эта опция доступна москвичам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Переехать в новостройку москвичи из расселяемых домов смогут сразу же после оформления документов, так как в квартирах уже сделан ремонт, установлены сантехника и осветительные приборы.

Новостройка состоит из двух секций, в ней 246 квартир с улучшенной отделкой. Их площадь превышает 12 тыс. кв. м. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры, например аптеки, магазины, кафе, досуговые центры. Во дворе оборудовали по двеспортивных и детских площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности: станция метро «Народное Ополчение», детская поликлиника, корпус школы имени А. С. Пушкина, а также зеленые зоны для отдыха — сквер «Колобок» и природный комплекс «Октябрьское радиополе».

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.