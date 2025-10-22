Ефимов: более 320 москвичей смотрят квартиры по реновации на севере города

Столица предложила жителям дома 44 на Бескудниковском бульваре квартиры по программе реновации в новостройке на Дмитровском ш., сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Осмотр квартир стартовал 15 октября. Новостройка расположена по адресу: Дмитровское ш., д. 93, корп. 2.

«Их старый дом стал четвертым в Бескудниковском районе, жители которого начали осматривать квартиры в новостройках в этом году. Всего переселением здесь затронуты уже 29 зданий, а договоры на равнозначное жилье заключили более 7,4 тыс. человек. Они получили квартиры в 15 новостройках. Каждый жилой комплекс соответствует критериям безбарьерной среды, а на придомовой территории проведено благоустройство», — уточнил вице-мэр.

Первые этажи новостроек предназначены для объектов городской инфраструктуры. Во время заселения на первых этажах функционируют центры информирования по переселению.

«Предложения равнозначных квартир в новом жилом комплексе горожане из расселяемой пятиэтажки получили в конце сентября. В середине октября они приступили к осмотру жилья. Всем участникам программы реновации город предложил квартиры с готовой улучшенной отделкой и необходимым оборудованием, чтобы переезд прошел для них максимально комфортно и быстро. После переселения у горожан будут современные жилищные условия, красивая благоустроенная территория рядом с домом. При этом им не придется заново изучать инфраструктуру района и менять привычный образ жизни: расселяемый дом стоит в 500 м от новостройки», — подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Рядом с ЖК находится поликлиника и Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова, образовательные объекты, сервисные учреждения и кафе. Ближайшая станция метро — «Селигерская».

«В ЖК на Дмитровском шоссе 216 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 12 тыс. кв. м. 6 квартир в новостройке специально адаптировали для проживания маломобильных горожан — там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные ручки, глазки и розетки расположены на допустимом уровне. Чтобы переселение участников программы реновации было максимально комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — резюмировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.