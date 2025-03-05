Ефимов: более 300 старых домов расселили по реновации в 2024 году

В 2024 году в рамках программы реновации было расселено 307 домов старого жилого фонда. Жители этих зданий переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На сегодня расселение по программе реновации затронуло более 1,2 тыс. старых домов. Из них в 2024 году полностью расселили 307 зданий во всех округах столицы. В Юго-Восточном округе в новые квартиры полностью переехали жители 73 домов, в Новомосковском административном округе — 47, а в Восточном — 42», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в общей сложности по программе планируют переселить более 5 тыс. домов, благодаря чему новое жилье появится приблизительно у 1 млн жителей города.

Расселенные дома подлежат демонтажу, а на их месте возводятся новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в 2024 году старые здания были расселены в 54 районах Москвы. В Щербинке полностью переехали жители 26 домов. В Лефортове и Можайском районе расселили по 18 домов, а в Люблине — 16.

«Для них город передал под заселение новостройки, в которых квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах жилых комплексов оборудованы помещения для консьержей и колясочные», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что придомовые территории благоустроены: проведено озеленение, установлены спортивные и игровые площадки, наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Участники программы реновации получают квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение осуществляется в пределах округа.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в Щербинке более 1,8 тыс. жителей из расселенных в прошлом году домов заключили договоры на новые квартиры. В Лефортове около 2,7 тыс. человек из 18 домов оформили документы на комфортное жилье, в Можайском районе — около 2,5 тыс.

«В Люблине правообладателями стали все жители 16 домов — это более 3,7 тысячи участников программы реновации. Переехать в новостройки они могли сразу же после заключения договоров, поскольку в квартирах уже сделан ремонт и установлено необходимое оборудование: сантехника, электрические плиты и осветительные приборы», — подчеркнул Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал что в 2024 году под заселение по реновации передали 82 дома, а переселение начали более 49 тыс. человек.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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