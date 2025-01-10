Ефимов: более 30 ППТ улично-дорожной сети утвердили в столице в 2024 году

В прошлом году Москомархитектура утвердила свыше 30 проектов планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Правильное проектирование улично-дорожной сети — залог эффективного городского транспорта.

«В прошлом году выпустили 33 постановления правительства Москвы об утверждении проектов планировки участков улично-дорожной сети. Эти проекты направлены на создание более безопасных и удобных условий для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов», — поделился вице-мэр.

Интеграция различных видов транспорта и рациональное распределение транспортной нагрузки позволяют оптимизировать передвижение по городу.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская рассказала более подробнее о том, какие дорожные участки были спроектированы в прошлом году.

«Из примеров ППТ прошлого года можно назвать проектирование участка от улицы Руставели до Фонвизина, который обеспечит подъезд к детской городской поликлинике на улице Яблочкова, и участки от Медынской улицы до Проектируемого проезда № 5108 в Западном Бирюлеве», — объяснила она.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что идет разработка проектов планировки территорий еще двух дорог, которые расположены в ТиНАО.