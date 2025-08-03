Ефимов: более 280 горожан начали переселение по реновации на Никитинской улице

Власти направили жителям двух старых пятиэтажек в районе Измайлово письма с предложением переехать в эквивалентные квартиры в новом доме на Никитинской улице, дом 5. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Свыше 280 москвичей из двух пятиэтажных домов в районе Измайлово приступают к переселению в жилой комплекс по адресу: улица Никитинская, д. 5. Это пятая новостройка, переданная под заселение для участников программы реновации в районе. На сегодня в Измайлове документы на квартиры в четырех новых домах, ранее переданных под заселение, уже оформили более 5,7 тыс. человек. Всего здесь предстоит переселить 8,5 тыс. горожан из 59 старых домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Измайлове планируется расселить 8,5 тыс. москвичей из 59 ветхих зданий.

Для удобства переселенцев на первом этаже новостройки работает Центр информирования, где сотрудники Департамента городского имущества помогают оформить документы. Там же можно бесплатно заказать транспорт и услуги грузчиков для перевозки вещей. «Письма с предложениями равнозначных квартир около 190 жителей дома 9, корпуса 3, на 1-й Парковой улице и 95 человек из дома 7, корпуса 1, на Первомайской улице получили 30 июня. К осмотру предложенного городом жилья они приступили 29 июля», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что им предоставят благоустроенное жильё с ремонтом и готовой отделкой, соответствующее стандартам реновации: установлены сантехника, светильники и все необходимое.

Рядом с новым домом есть детские сады, школы, поликлиники, магазины, сервисы и пункт выдачи заказов. Неподалёку — станция метро «Измайловская» и парк «Измайлово». В будущем инфраструктура района расширится: на первом этаже ЖК появятся дополнительные социальные и коммерческие объекты, как только все жители оформят документы и Центр информирования завершит работу.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, ЖК на Никитинской включает две секции с 210 квартирами улучшенной планировки, соответствующими стандартам реновации. Общая площадь — свыше 11 тыс. кв. м. В подъездах установлены лифты, есть помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов.

«На придомовой территории провели комплексное благоустройство: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения, для активного отдыха и занятий спортом оборудовали две детские и одну спортивную площадки», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет. Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».