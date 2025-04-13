Ефимов: более 235 тыс раз москвичи получили помощь от ЕКЦ Градкомплекса

С 2017 года его специалисты смогли ответить на более чем 235 тыс. запросов жителей города.

«Так, свыше 131,3 тыс. запросов было посвящено вопросам программы реновации. Еще почти 24 тыс. запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере. Инвесторы также могут обратиться за разъяснениями по административным процедурам в сфере строительства, проверкой документации на соответствие нормам и требованиям и другими услугами», — объяснил вице-мэр.

ЕКЦ был создан для предоставления справочно-консультационных услуг застройщикам и гражданам по всем вопросам в сфере градостроительства и строительства.

На портале «СтроимПросто» жители и застройщики могут получить такие услуги, как «Дорожная карта процедур», «Комплексное сопровождение застройщика» и «Градостроительная проработка земельного участка». Их предоставляют специалисты экспертно-консультационного подразделения Единого контактного центра Градкомплекса, который был открыт в марте 2022 года.

«Самый популярный вопрос у жителей — о программе реновации. Только с начала этого года специалистам Единого контактного центра поступило более 6,3 тыс. запросов по этой теме. В частности, им задают вопросы о порядке получения квартиры в домах по программе реновации, ходе строительства на стартовых площадках, об услугах суперсервиса „Переезд по программе реновации“. В день контактный центр принимает до 200 обращений», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Обратиться в Единый контактный центр можно, отправив письмо по электронной почте на адрес: help@str.mos.ru, заполнив электронную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы или записавшись на онлайн-консультацию на портале mos.ru. Горожане также могут связаться со специалистами по телефону +7 (499) 401-01-01. В будние дни с 08:00 до 20:00 на звонки отвечают сотрудники ЕКЦ, а во внерабочее время обращение принимает автоответчик, который работает круглосуточно.