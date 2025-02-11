Ефимов: более 150 тыс кв м новых объектов образования построят в СЗАО

Проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома в московском районе Покровское-Стрешнево предусматривает строительство более 150 тыс. кв. м образовательных объектов и свыше 300 тыс. кв. м коммерческой и общественно-деловой инфраструктуры, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории бывшего аэродрома также расположены «Лукойл Арена», тренировочная база с шестью открытыми футбольными полями и спортивный комплекс «Чкалов Арена». В него входят ледовая арена, универсальный спортивный зал, хореографические залы и другие площадки.

«Территория бывшего Тушинского аэродрома активно развивается: строятся жилые дома, создается социальная и общественно-деловая инфраструктура. В общей сложности там планируется возвести свыше 450 тыс. кв. м коммерческой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры», — объяснил вице-мэр.

К настоящему моменту на территории объекта уже располагаются две школы, пять детских садов и ряд спортобъектов. Сейчас идет строительство 4 образовательных учреждений, а в планах — возведение еще 5.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробнее о том, что на данный момент возводят на территории бывшего аэродрома в районе Тушино.

«Сейчас на территории Тушинского аэродрома ведется строительство двух школ в общей сложности на 1,7 тыс. мест общей площадью свыше 45 тыс. кв. м и стольких же детсадов общей площадью более 10 тыс. кв. м. Помимо этого, там планируется возвести торгово-развлекательный центр площадью превышающей 17 тыс. кв. м», — сказал он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о завершении строительства школы на территории бывшего Тушинского аэродрома.