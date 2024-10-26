Ефимов: более 12,6 тыс москвичей начали переезд по реновации с июля по сентябрь

В столице в третьем квартале текущего года более 12,6 тыс. горожан смогли переехать в новые квартиры, которые они получили по программе реновации, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что переселение граждан осуществлялось из ЦАО, САО, ВАО, ЮАО, ЗАО, ЮВАО, СВАО и ТиНАО. Процесс включил в себя 21 район города.

«В третьем квартале 2024 года к переселению в 23 современных жилых комплекса по программе реновации приступили свыше 12,6 тысячи москвичей из 80 старых домов. Более 10,2 тысячи человек уже определились с выбором квартир, из них свыше шести тысяч горожан заключили договоры и занимаются переездом», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гамана рассказал подробности по переселению горожан из ветхого жилья в новостройки.

«Более половины москвичей, приступивших к переселению в третьем квартале 2024 года, проживают на востоке столицы — около 6,9 тыс. человек из 40 старых зданий. На юго-востоке города равнозначные квартиры были предложены почти 1,6 тысячи жителей девяти домов, а на северо-востоке — около 1,3 тыс. горожан из одного трехэтажного и семи пятиэтажных зданий», — заявил он.

Уточняется, что всем участникам реновации предоставляется комфортное жилье, которое уже имеет набор нужного оборудования. Также первые этажи новостроек делают нежилыми, что указывает на то, что там в будущем будут размещаться различные предприятия торговли и сферы услуг.

Напомним, программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переселение по реновации затронуло свыше 176 тыс. жителей.