Ефимов: более 10 тыс семей переехали в дома по реновации с начала года

С начала текущего года в столице по программе реновации переехали в новые квартиры более 10 тыс. семей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что в рамках программы почти 1 млн москвичей смогут улучшить свои жилищные условия.

«Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тыс. семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации. В частности, в Восточном административном округе новоселье отпраздновали более 3 тыс. семей. Около 1,6 тыс. семей — на севере столицы, еще свыше 1,3 тыс. — на юго-востоке», — поделился вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о сервисе «Помощь в переезде».

«Ключевой задачей программы реновации является не только предоставление комфортного жилья, но и всесторонняя поддержка горожан на этапе переселения. С помощью сервиса „Помощь в переезде“ москвичи могут бесплатно заказать услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую. С начала года им уже воспользовались 8,1 тыс. семей из числа переехавших. Так, на востоке столицы к услугам грузчиков обратились более 2,2 тыс. семей, а на севере — более 1,4 тыс. Еще свыше 1 тыс. семей воспользовались услугой перевозки вещей в ЮВАО. Заказать ее можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые работают на первых этажах новостроек по программе реновации», — заявил он.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, москвичам, которые находятся на стадии переезда, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна подробная персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого жителя и его жизненную ситуацию, электронные услуги и информационные уведомления.

