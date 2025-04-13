Ефимов: благоустроенный жилой квартал по реновации построят в Царицыне

Два участка будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ) на юге столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был опубликован на сайте правительства Москвы. Участки находятся по адресу: ул. Веселая, вл. 33. Около них расположена станция «Царицыно» Замоскворецкой линии метро и парк «Сосенки».

«В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, включенных в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 га будет жилой квартал для целей реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит образовать свыше 110 рабочих мест. Это уже второй проект, который был проработан городом в Царицине в целях ускорения реновации. Всего тут по программе КРТ будет реорганизовано порядка 8,88 га земли», — уточнил вице-мэр.

Программа КРТ дает возможность на месте неэффективно используемых участков возводить объекты недвижимого имущества, в том числе жилье для целей реновации.

«Проектом предусмотрено возведение жилой недвижимости для реализации реновации площадью 29,8 тыс. кв. м. Подземное пространство домов отведут под паркинг. На территории жилого квартала пройдут работы по благоустройству и озеленению, во дворах оборудуют детские и спортплощадки», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о ходе реновации в столичном районе Царицыно.

«В районе Царицыно на ул. Веселой в рамках комплексного развития территории общая площадь квартир в домах по реновации составит ориентировочно 17,74 тыс. кв. м. Это позволит переселить почти 600 горожан. В квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, что позволит переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт», — прокомментировал он.

По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Сейчас в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.