Ефимов: благодаря проектам КРТ в ЮВАО появится свыше 14 тыс рабочих мест

Более 14 тыс. рабочих мест появится в Юго-Восточном административном округе Москвы благодаря реализуемым там 6 проектам комплексного развития территорий (КРТ), по которым уже утвердили планировочную документацию, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты реализуют в пяти районах ЮВАО: в Некрасовке, Кузьминках, Южнопортовом и Нижегородском районах и два — в Печатниках в бывшей промзоне «Южный порт».

«В настоящее время на юго-востоке города реализуют шесть проектов комплексного развития территорий, по которым город уже утвердил планировочную документацию. Проекты охватывают более 59 га неэффективно используемых участков. В соответствии с проектами планировки территорий на участках построят около 1,2 млн кв. м недвижимости. При этом свыше 664 тыс. кв. м, то есть более половины, составит общественно-деловая и промышленно-производственная инфраструктура. Это позволит создать в округе более 14 тыс. дополнительных рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр.

Известно, что на ул. Новоостаповской в Южнопортовом районе возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, а в формируемом новом жилом районе в Некрасовке — четыре образовательных комплекса, торговый центр и объект производственного назначения.

«На реорганизуемых территориях возведут свыше 228 тыс. кв. м объектов промышленно-производственного и свыше 436 тыс. кв. м — общественно-делового назначения. В частности, на двух площадках бывшей промзоны „Южный порт“ построят современные высокотехнологичные производства, включая технопарки, а также офисные комплексы для обеспечения научно-исследовательской деятельности. Общая площадь объектов составит 448 тыс. кв. м. Это позволит создать здесь более 8,4 тыс. мест приложения труда», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская уточнила, что все шесть проектов планировки территорий были разработаны Москомархитектурой с учетом градостроительного соответствия жилой, деловой и производственной застройки.

«В условиях комплексного формирования среды с четкими параметрами и многофункциональным наполнением определяется устойчивое развитие каждого отдельного района, где реализуется программа КРТ», — резюмировала она.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации числится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.