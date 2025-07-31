Ефимов: 9 новых зданий передали в управление соцучреждениям на севере Москвы

В период с января по июнь текущего года соцучреждения на севере Москвы, включая области здравоохранения, образования, культуры и досуга, получили в оперативное управление здания общей площадью 39 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первом полугодии город передал в оперативное управление социальным учреждениям в Северном административном округе девять объектов недвижимости, включая хозяйственные постройки, общей площадью 39 тысяч квадратных метров. Новые здания школ, детских садов и медицинских центров позволят значительно улучшить качество и доступность социальных услуг для жителей САО», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что объекты возведены с применением передовых технологий и соответствуют актуальным стандартам, что гарантирует удобство их использования.

Закрепление недвижимости за учреждениями на праве оперативного управления дает возможность эффективно использовать площади: устанавливать новое оборудование, проводить ремонт и другие необходимые работы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в столице соцобъекты строятся как за бюджетные средства в рамках Адресной инвестиционной программы, так и с участием инвесторов. Застройщики при реализации своих проектов возводят, в частности, новые детсады, поликлиники и другие важные социальные объекты.

«С начала года образовательные учреждения САО получили шесть зданий общей площадью свыше 20 тыс. кв. м. Также несколько объектов закрепили за организациями системы здравоохранения, а один объект передали культурно-досуговому учреждению», — рассказала Соловьева.

В частности, ГБУ «Саоразвитие» получило недвижимость в Головинском районе. Учебные заведения стали владельцами двух технических построек, а также двух учебных корпусов в районах Западное Дегунино, Беговой, Войковский и Тимирязевский.