Ефимов: 897 старых домов полностью расселили с начала реализации реновации

С момента старта программы реновации в столице расселение затронуло свыше 1,2 тыс. ветхих домов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Горожане переезжают или уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой и качественным ремонтом.

«С начала реализации программы реновации в столице к переселению приступили жители 1208 старых домов. 897 из этих зданий уже полностью расселили. Темпы растут: если в 2018–2019 годах были полностью расселены 26 зданий, то в 2024-м их количество достигло 307. Полностью расселенные дома демонтируют по технологии умного сноса. На освобожденных площадках возводят новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой», — прокомментировал Ефимов.

В 2020 году было полностью расселено 56 старых домов, в 2021 году — 69, а в 2022 и 2023 годах суммарно расселили более 400 домов.

Первые этажи новых зданий отведены под нежилые помещения, предназначенные для размещения социальных и коммерческих объектов.

«Больше всего домов было полностью расселено в Юго-Восточном административном округе — там освободили 148 зданий. На востоке и западе столицы — 130 и 115 соответственно. Для жителей старых домов с начала реализации программы реновации подготовили почти 360 новостроек. В рамках создания качественной городской среды территории около жилых комплексов благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Кроме того, для безопасности жителей устанавливают камеры видеонаблюдения», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы реновации город предоставляет участникам комфортные квартиры, которые по площади и количеству комнат соответствуют прежним или превышают их за счет увеличенных кухонь, коридоров и санузлов.

«Всего в 897 полностью расселенных по программе реновации домах проживали 148,5 тыс. москвичей. Сейчас все они уже стали правообладателями равнозначного жилья в новостройках. На юго-востоке столицы договоры на квартиры в современных комплексах заключили свыше 26,9 тыс человек, проживавших в 148 освобожденных зданиях. На востоке новоселами стали более 20,4 тыс. горожан из 130 таких домов», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также известно, что на западе города ключи от квартир получили более 18,4 тыс. жителей из 115 расселенных зданий.

На прилегающих к новостройкам территориях выполнят благоустройство, обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который приступил к переселению по реновации