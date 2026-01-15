сегодня в 14:18

Ефимов: 8 образовательных объектов строят во Внукове за счет инвесторов

В районе Внуково Новой Москвы за счет частных вложений ведется строительство восьми образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые школы и детские сады в шаговой доступности повышают качество обучения и делают новостройки гармоничными и удобными для жизни.

«Сегодня в районе Внуково идет активное жилищное строительство, одновременно создается современная социальная инфраструктура. Так, возводится восемь образовательных объектов, рассчитанных на 6970 школьных и дошкольных мест. Их строят частные инвесторы. Все здания будут переданы в столичную систему образования», — рассказал Ефимов.

В этих учреждениях создаются многофункциональные пространства для комплексного обучения, развития творческих и интеллектуальных способностей, спортивных и музыкальных занятий, профессиональной ориентации, игр и отдыха. На прилегающих благоустроенных территориях установят оборудование для спорта и досуга.

Один из детских садов возводят недалеко от деревни Большое Свинорье в составе жилого комплекса «Квартал Западный».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, новый детский сад станет ключевым элементом социальной инфраструктуры растущего жилого квартала. Трехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитано на 10 групп по 25 детей.

«В каждом помещении будут игровая, спальная и буфетная зоны, а также раздевалка. Для занятий физкультурой и проведения праздников предусмотрены специальные залы. На благоустроенной территории разместят деревянные теневые навесы, установят безопасное игровое оборудование, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, проложат дорожки», — отметил Овчинский.

Строительство социальных объектов ведется под надзором Мосгосстройнадзора.

С момента начала работ на стройплощадках суммарно организовано 52 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых инспекторы комитета оценивали выполненный объем и примененные материалы, а также их соответствие проектным решениям.

В выездных проверках участвовали специалисты подведомственного центра экспертиз для инструментального контроля качества, что гарантирует безопасность зданий после ввода в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новую школу в Коммунарке.

Возведение в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

