Ефимов: 75% новоселов воспользовались помощью города при переезде по реновации

В столице сервисом бесплатной грузоперевозки воспользовались почти 75% новоселов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Бесплатная услуга «Помощь в переезде» предоставляется при переезде по программе реновации, которая проводится в городе уже 7 лет.

«C начала реализации программы реновации в городе новоселье в современных квартирах отметили более 61 тысячи семей. Свыше 45 тысяч из них — то есть около 75 процентов — воспользовались бесплатной помощью при переезде. По желанию новоселов к ним были направлены грузчики и автотранспорт для перевозки мебели и других крупногабаритных вещей», — поделился вице-мэр.

Для того чтобы воспользоваться услугой «Помощь в переезде», участникам реновации следует подать заявку на грузоперевозку, собрать вещи и в назначенное время встретить транспортировщиков.

«Больше всего горожан воспользовалось сервисом „Помощь в переезде“ на юго-востоке столицы. Здесь за квалифицированной грузоперевозкой обратились около 8,5 тыс. семей. В Северном административном округе число таких семей превысило 6,6 тыс.», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также отметил, что в Восточном административном округе заявки на грузоперевозку подали более 6 тыс. семей.

Суперсервис «Переезд по программе реновации» стартовал в 2020 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в нем доступно 6 цифровых продуктов, четыре из которых курирует столичный департамент городского имущества.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями использования сервисов, предоставляемых по программе реновации.

«Жители Москвы, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут записаться на осмотр предложенной городом квартиры, а после того, как проект договора будет готов, — выбрать удобные дату и время для его подписания. Также электронный помощник позволяет записаться на прием к нотариусу и онлайн загрузить необходимые документы. С момента запуска этих сервисов ими воспользовались более 11,7 тыс. раз», — объяснил он.

В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе без авторизации на портале mos.ru.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с начала года в городе ввели в эксплуатацию 23 дома по реновации.