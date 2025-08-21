Ефимов: 7 объектов образования возвели на северо-западе Москвы с начала года

В Северо-Западном административном округе с начала текущего года построили 7 детских садов и школ. Их возвели за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы и благодаря внебюджетным источникам финансирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На северо-западе столицы с начала года появилось 7 новых образовательных объектов: 3 школы и 5 детских сада. Они пополнили социальную инфраструктуру районов Щукино, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Митино и Куркино. В общей сложности они рассчитаны почти на 3 тыс. мест. Строительство вели за счет бюджетных средств и внебюджетных инвестиций», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что из 6 объектов, построенных инвесторами, 2 детсада и 2 школы передадут городской образовательной системе.

Все новые образовательные учреждения размещены непосредственно в жилых кварталах. Это очень удобно для родителей и детей, поскольку позволяет выбрать сад или школу в шаговой доступности от дома.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, среди объектов, возведенных девелоперами в районе Хорошево-Мневники, — 2 детсада, рассчитанных на 200 и 350 воспитанников. Внутри для детей обустроены комфортные групповые ячейки, включающие игровые и спальные помещения, а также залы для музыки и физкультуры.

«На территории вокруг детских садов девелоперы высадили деревья, кустарники, разбили цветники, оборудовали прогулочные зоны с теневыми навесами и игровыми комплексами, спортивные площадки. Оба детских сада пополнят систему столичного образования», — сказал Овчинский.

Для отделки зданий застройщики применяли высококачественные материалы, которые полностью соответствуют современным стандартам безопасности и рассчитаны на длительный срок службы.

С начала года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию в СЗАО шести отдельных зданий школ и детских садов. Еще одно встроенное дошкольное учреждение, находящееся на первом этаже жилого дома, было сдано в составе жилого комплекса.

Суммарно за время работ на этих объектах инспекторы Комитета провели 63 выездные проверки, в ходе которых оценивали качество строительства и примененных материалов на соответствие требованиям утвержденных проектных решений.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии в составе ЖК Alia школы на 825 мест.

Возведение соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».