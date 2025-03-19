Ефимов: 6 административно-деловых и коммерческих объектов возвели с начала года

В столице за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников с января по февраль 2025 года было возведено 6 объектов коммерческой и административно-деловой инфраструктуры суммарной площадью порядка 42,8 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В новых объектах смогут разместиться магазины, офисы, кафе, автопарковки.

«5 объектов возвели инвесторы. В зданиях разместятся офисы, магазины, кафе и рестораны, автопарковки, сервисные службы для местных жителей. Новые объекты построены в столичных районах Некрасовка, Коммунарка, Люблино, Таганский, Косино-Ухтомский, Бирюлево Восточное», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Объекты социальной, спортивной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуры возводятся рядом с ЖК, поскольку Москва стремится к гармоничной застройке. Это позволяет москвичам иметь возможность организовать свой досуг, найти работу, а также получать услуги и совершать покупки около дома.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробностями о том, какой именно объект был возведен в столичном районе Люблино.

«В январе в Люблине инвестор построил многофункциональный торгово-бытовой комплекс по адресу: ул. Краснодарская, д. 71. В здании площадью свыше 6,7 тыс. кв. м есть один надземный и один подземный этаж. Внутри предусмотрены лестницы, эскалаторы и пассажирский лифт. Тут будут находиться магазины с товарами первой необходимости, продуктовый супермаркет, аптеки, а также кафе и сервисные центры», — прокомментировал он.

Мосгосстройнадзор проводит контроль возведения всех инфраструктурных объектов на различных этапах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин перечислил ключевые стройки города на ближайшие два года.