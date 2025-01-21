Ефимов: 50 решений о комплексном развитии территорий принято в 2024 году

В 11 административных округах Москвы за 2024 год утверждена реализация 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) суммарной площадью более 495 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году городом приняты решения о комплексном развитии 50 площадок, на которых предусмотрено строительство более 10 млн кв. м различной недвижимости. Так, на территориях появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые объекты и производства. Инвестиции в развитие площадок составят около 3,3 трлн рублей, ежегодный бюджетный эффект — свыше 278 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этому в столице появится порядка 104 тыс. новых рабочих мест.

Москва обеспечивает проведение торгов по КРТ, заключение соответствующих договоров с операторами и правообладателями. Благодаря этому будут контролироваться сроки выполнения всех этапов реализации проектов комплексного развития территорий, а также появится возможность оперативного реагирования на любые возникающие у операторов и инвесторов вопросы.

«Помимо технико-экономических параметров проектов, решения о КРТ предусматривают также предельные сроки и способ их реализации — правообладателями земли и объектов недвижимости в границах КРТ, инвесторами, определенными по результатам торгов, или назначенными городом операторами. Один из самых масштабных проектов будет реализован на части бывшей промзоны „Южный порт“. Здесь на площади 39,7 га появится городской квартал, где инвестор возведет около 1,5 млн кв. м недвижимости», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что кроме этого планируется благоустроить набережную — подразумевается размещение амфитеатра, конгресс-хола, спа-зон, открытых бассейнов, терминального комплекса и спортивных площадок.

В соответствии с принятыми в 2024 году решениями о комплексном развитии территорий запланировано возвести 5,2 млн кв. м жилья, 4,8 млн общественно-деловой застройки и 113 тыс. кв. м современных производств. На всех площадках обустроят комфортные общественные пространства, в том числе спортивные и детские площадки, скверы и парки, а также прочую необходимую инфраструктуру.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 302 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за 2024 год количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением Сергея Собянина.