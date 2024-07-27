Ефимов: 5 проектов по программе КРТ реализуют инвесторы на западе Москвы

Известно, что площадки, на которых девелоперы проведут реорганизацию, находятся в столичных районах Тропарево-Никулино, Солнцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Кунцево. Отмечается, что две из них занимают части бывших промзон «Южное Очаково» и «Кунцево».

«В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 гектаров. Здесь будет возведено свыше 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. На реализацию этих проектов уйдет от четырех до 11 лет. Появится 809 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 168 тысяч квадратных метров для целей программы реновации и иных нужд города, а также более 372 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. Вложения в проекты составят почти 286 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 3,9 миллиарда рублей. В итоге появится свыше 9,1 тысячи рабочих мест», — объяснил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что одним из наиболее масштабных проектов редевелопмента на западе города считается реорганизация участка бывшей промзоны «Кунцево».

«По договору с городом инвестор в течение 11 лет на участке площадью 15,89 га обустроит современное комфортное пространство с развитой инфраструктурой. Здесь построят около 600 тыс. кв. м жилья, в том числе для целей программы реновации. Помимо этого, на участке будет находиться образовательный комплекс, который включает в себя два детских сада, рассчитанных на 100 и 350 воспитанников», — уточнил Гаман.

Также известно, что по итогам реализации данного проекта будет создано порядка 1,3 тыс. рабочих мест, добавил он.

По программе КРТ в Москве появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.