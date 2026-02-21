Ефимов: 400 москвичей переселяются в дом по реновации в Бабушкинском районе

Почти 400 участников программы реновации в скором времени станут обладателями новых квартир в Бабушкинском районе столицы. Жилье, равнозначное по площади старым квартирам, предоставлено в новостройке на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Бабушкинском районе город передал под заселение по программе реновации новый жилой комплекс по адресу: Радужная улица, д. 15, к. 3. В него смогут переехать около 400 москвичей из трех старых зданий. Всего в районе передали под заселение девять новостроек. Строительство еще одного жилого комплекса завершено, в ближайшее время его также планируется передать под заселение горожан. Возведение другого дома продолжается», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в Бабушкинском районе с начала реализации программы порядка 1,5 тыс. семей из 25 домов уже переехали или находятся в процессе переезда.

Критерий расположения старых домов является ключевым при подборе квартир для переселенцев. Инфраструктура района для будущих жильцов новостроек остается привычной, так как строительство ведется в непосредственной близости от расселяемых зданий, при наличии подходящих для этого участков.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в ЖК переменной этажности на Радужной улице оборудовали 190 квартир суммарной площадью 10,5 тыс. кв. м. Благодаря готовой отделке помещений москвичи могут сразу переехать в новое жилье, не тратя время на дополнительный ремонт.

«Пять квартир специально оборудованы для маломобильных граждан. В них предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы. В ванных комнатах и санузлах установлены поручни», — пояснил Овчинский.

Придомовая территория новостройки полностью благоустроена: выполнено комплексное озеленение, обустроены детский игровой комплекс, площадка для занятий спортом и зона тихого отдыха.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».