Ефимов: 3,7 тыс градостроительных планов под ИЖС оформили в Москве с начала года

В период с января по октябрь текущего года комитетом по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектурой) было выпущено около 4 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под индивидуальное жилищное строительство. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году 87% всех оформленных документов пришлось на физических лиц — это около 3 тыс. заявок. Всего за первые 10 месяцев 2024 года Москомархитектура выпустила 3,7 тыс. ГПЗУ для индивидуального жилищного строительства, что примерно на 22% больше, чем за тот же период прошлого года», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что наибольшую активность зафиксировали во II квартале текущего года, когда горожане подали порядка 1,3 тыс. заявлений, что на 15% превышает аналогичный период прошлого года.

Растущая активность данного сектора указывает на интерес жителей к улучшению жилищных условий и частному строительству.

«За указанный период 2024 года подготовлено и выпущено 224 градостроительных плана под индивидуальное жилищное строительство для последующей реализации на торгах», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что в аналогичном периоде прошлого года оформили всего 185 ГПЗУ.

Ознакомиться с порядком получения градостроительного плана земельного участка и оставить заявку на его выдачу можно на портале правительства Москвы.